2-9x^2=0      

Математика
2-9x^2=0      
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9x^2=-2 9x^2=2 х^2=2/9 х=корень из 2 деленое на 3
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