ударение на слове красивее
Русский язык
ударение на слове красивее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красИвее - только так
Гость:
КрасИвие только такое ударение!
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