ударение на слове красивее

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ударение на слове красивее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красИвее - только так                  
Гость:
КрасИвие только такое ударение!    
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