овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 40м а вдругой по 28 кг овощеё на площаде 300м
Математика
овощеводы получили в одной теплице по 32 кг овощей с каждого квадратного метра на площади 40м а вдругой по 28 кг овощеё на площаде 300м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32*40=1280кг овощей-собрали в одной теплице. 2)28*300=8400кг овощей-собрали с другой теплицы.3)1280+8400=9680кг-собрали с двух теплиц. 4)8400-1280=на 7120кг -собрали больше со второй теплицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська література