овощеводы получили в одной теплице по 32 кг  овощей с каждого квадратного метра на площади 40м  а вдругой по 28 кг овощеё на площаде 300м

Математика
овощеводы получили в одной теплице по 32 кг  овощей с каждого квадратного метра на площади 40м  а вдругой по 28 кг овощеё на площаде 300м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32*40=1280кг овощей-собрали в одной теплице. 2)28*300=8400кг овощей-собрали с другой теплицы.3)1280+8400=9680кг-собрали с двух теплиц. 4)8400-1280=на 7120кг -собрали больше со второй теплицы.
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