овощеводы получили в одной теплице по 32 кг  овощей с каждого квадратного метра на площади 40м  а вдругой по 28 кг овощеё на площаде 300м

Гость: Гость:

1)32*40=1280кг овощей-собрали в одной теплице. 2)28*300=8400кг овощей-собрали с другой теплицы.3)1280+8400=9680кг-собрали с двух теплиц. 4)8400-1280=на 7120кг -собрали больше со второй теплицы.