Кто А.Фадеев: Мечик, Морозко, Левинсон

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Александр Александрович Фадеев — правдивый художник и мастер слова. Уже с раннего романа «Разгром» формируется несколько романтический стиль повествования автора. Сам участник боев, писатель многое пережил и прочувствовал, что впоследствии очень помогло ему в творчестве. Роман «Разгром» повествует об одном из труднейших этапов гражданской войны на Дальнем Востоке — временном поражении партизан от численно превосходящих, вооруженных и обученных регулярных войск белоказаков и интервентов. В центре романа автор помещает двух героев: командира партизанского отряда Левинсона и его ординарца, а позже рядового — Морозку. Левинсон — испытанный боец революции. Он дисциплинирован, собран, умеет подчинять воле эмоции и чувства. Морозна импульсивен, он действует, не задумываясь о последствиях своих поступков. Так без всякой надобности крадет на огороде Ряб-ца дыни. Раздосадованный хозяин удивлен, почему Морозка не попросил. Он бы дал сколько угодно. Но в том-то и дело, что боец сам не понимает причину своего поведения. Лишь под угрозой изгнания из отряда Морозка начинает осознавать, что для него значит дело, которым он занимается. Левинсону симпатичен открытый и смелый Морозка, но командир не может позволить разбойничать на крестьянских огородах. Ему нужна поддержка населения. Поэтому и наказывают бойца, может быть, излишне сурово. Морозка вышел из шахтерской среды, ему с детства знакомо чувство товарищества, взаимопомощи, он смел до безрассудства. Когда на переправе возникла паника, он легко восстановил порядок, высмеяв трусливых дезертиров. Левинсон осторожен, несколько раз перепроверяет полученные сведения. Он несет ответственность за других. Ему нельзя ошибаться. За его ошибки отряд платит кровью. Наказав Морозку за воровство, Левинсон сам поступает аналогичным образом. Он «реквизирует» свинью в корейской семье, обрекая ее на голод, но у командира голодные бойцы. Ему некогда сентиментальничать. Левинсон ведет оставшихся бойцов на прорыв, он уверен в своих людях, они не подведут своего командира. Только смерть может быть причиной ухода для таких, как Морозка, Бакланов, Метелица. Левинсон не ошибся в Морозке: когда посланный в дозор боец увидел засаду, он, не раздумывая, предупредил остальных. Для Морозки не может быть дилеммы: спастись за счет товарищей или предупредить их. В его голове даже и не возникло подобных мыслей. «...Когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда попятился назад, всадив его (Морозку) в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами... — Сбежал, гад,— сказал Морозка, вдруг с необыкновенной ясностью представив себе противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой жалости к себе и людям, которые ехали позади него. Ему жаль было не того, что он умрет сейчас... но он ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него... Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил трираза, как было установлено.раза, как было установлено... потом мир точно раскололся надвое, и он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову». Лишь восемнадцать человек, не считая себя самого, Левинсон вывел из последней стычки с белоказаками. Он плачет, не стесняясь слез, так как погибли лучшие товарищи: «...и перестает плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности». Да, Фадеев рассказал о суровом времени, под стать ему и LrepoH. Роман «Разгром» явился подлинным документом эпохи.