ЧТО является причиной высокого уровня развития хозяйства США?

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Это конечно же ЭГП. Не зря США называют самой могучей постиндустриальной державаой мира.В США высокий уровень развития отраслей тяжелой промышленности, прежде всего, машиностроения, электроэнергетической и химической промышленности. Отраслевая структура промышленности в значительной мере работает на мировой рынок и зависит от снабжения сырья и топливно-энергетических ресурсов из других стран мира. Промышленность США характеризуется полнотой отраслевой структуры, высокой обеспеченностью природными ресурсами и квалифицированной рабочей силой, развитой научно-исследовательской базой, а также значительной концентрацией капитала и производства. Ускоренными темпами, на сегодняшний день, развивается электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность. Так же по запасам энергоресурсов и их добычей США имеют одно из первых мест в мире.