Какое бессмертное произведение великого русского писателя 19 века в инсценировке М.А.Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков???

Литература
Какое бессмертное произведение великого русского писателя 19 века в инсценировке М.А.Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков???
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