Какое бессмертное произведение великого русского писателя 19 века в инсценировке М.А.Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков???

Литература

Какое бессмертное произведение великого русского писателя 19 века в инсценировке М.А.Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков???

Автор: Гость