участок прямоугольной формы обнесен изгородью, длина которой 14 м. Чему равна площадь участка, если его ширина 30м
Математика
участок прямоугольной формы обнесен изгородью, длина которой 14 м. Чему равна площадь участка, если его ширина 30м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(30+х)*2=140м, 2)(140-60):2=40м-длина участка. 3)30*40=1200 кв.м.-площадь участка.
Гость:
Длина изгороди - идет вокруг всего прямоугольного участка, т.е получается, что она рана периметру. Тогда Р=((а+В)*2, тогда 140 м=(30+х)*2 х=(140-60) :2=40 м - длина участка S=a*b, где а-длина, В-ширина участка S= 30*40=1200(м^2)
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