участок прямоугольной формы обнесен изгородью, длина которой 14 м. Чему равна площадь участка, если его ширина 30м

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Длина изгороди - идет вокруг всего прямоугольного участка, т.е получается, что она рана периметру. Тогда Р=((а+В)*2, тогда 140 м=(30+х)*2 х=(140-60) :2=40 м - длина участка S=a*b, где а-длина, В-ширина участка S= 30*40=1200(м^2)