какая масса пропанола потребовалась для получения 0,2 моль пропена в результате дегидрирования

Химия
какая масса пропанола потребовалась для получения 0,2 моль пропена в результате дегидрирования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H7OH===>C3H6 + H2O По уравнению реакции мы видим что v(C3H7OH)=v(C3H6)=0,2 моль m(C3H7OH)=v*M=0,2 моль*  60г/моль=12 г Ответ:12 г 
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