Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?

Химия
Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса раствора=300Х1,14=342гр.;масса кислоты в растворе=342Х0,2=68,4гр. Пусть воды нужно добавить Х гр.,тогда                                                                0,15=68,4:(342+Х)                                                                 Х=114гр.-масса воды объем воды=114мл,т.к. плотность ее 1 г/мл
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