Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?
Химия
Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса раствора=300Х1,14=342гр.;масса кислоты в растворе=342Х0,2=68,4гр. Пусть воды нужно добавить Х гр.,тогда 0,15=68,4:(342+Х) Х=114гр.-масса воды объем воды=114мл,т.к. плотность ее 1 г/мл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга. Первый человек пошёл по направлению ко второму со средней скоростью 45м/мин., а второй о...
Русский язык
Графически обозначьте члены предложения. 1.У меня под рукой длинный сказ 2.У него узнаваемый тип лица
Физика
Каким должно быть давление воздуха,что бы при температуре 100градусов С его плотность была равна плотности при нормальных условиях?