Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?

Химия

Сколько миллилитров воды надо прибавить к раствору кислоты (плотность 1,14) объемом 300мл с массовой долей 20 %, чтобы получить раствор с массовой долей 15 % ?

Автор: Гость