Каким должно быть давление воздуха,что бы при температуре 100градусов С его плотность была равна плотности при нормальных условиях?
Физика
Каким должно быть давление воздуха,что бы при температуре 100градусов С его плотность была равна плотности при нормальных условиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по уравнению Менделеева-Клапейрона pV=(mRT)/M (где T - температура в кельвинах (цельсия +273)), m=P(плотность)*V подставляем в уранение, Объем сокращается и получаем p=(P(плотность)*RT)/M(R-газовая постоянная =8,31Дж/(моль*кг) p=(1.29*8.31*373)/0.029=примерно 137880 Па (PS точную плотность воздуха при н у не знаю)
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