Каким должно быть давление воздуха,что бы при температуре 100градусов С его плотность была равна плотности при нормальных условиях?

Физика

Каким должно быть давление воздуха,что бы при температуре 100градусов С его плотность была равна плотности при нормальных условиях?

Автор: Гость