какую роль выполняет соляная кислота в желудке?

Биология
какую роль выполняет соляная кислота в желудке?
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Гость:
Разложение пищи, которая попадает в желудок
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