выразите :в часах 1ч 31мин ,5ч 19 мин, 34мин, 1 сутки 9ч 16 мин, в километрах: 2км260м 1,5км 876м

Математика
выразите :в часах 1ч 31мин ,5ч 19 мин, 34мин, 1 сутки 9ч 16 мин, в километрах: 2км260м 1,5км 876м
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ч. 31 мин.=1 31/60 ч. 5 ч. 19 мин.=5 19/60 ч. 34 мин.=34/60 ч.=17/30 ч. 1 сутки 9 ч. 16 мин.=33 16/60 ч.=33 4/15 ч. 2 км 260 м=2,26 км=2 260/1000 км=2 13/50 км 1,5 км=1 5/10 км=1 1/2 км 876 м=0,876 км=876/1000 км=219/250 км  
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