Один килограмм пшена стоит 7/25 тыс.рублей. Сколько стоит 3/4 кг пшена?
Математика
Один килограмм пшена стоит 7/25 тыс.рублей. Сколько стоит 3/4 кг пшена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составляем пропорцию 1 кг - 7/25 ты 3/4 кг - х тыс х= (7/25 * 3/4)/1=21/100 тыс
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