твір про конвалію і про похід до цирку

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Конвалія- одна з перших весняних квіток.Вона така маленька, скромна, у лісі вона ніби ховається під деревами серед трави.Не одразу її й побачиш.Шукаеш-шукаєш,і несподівано перед очима відкривається галявина, вкрита крихітними білими дзвіночами.Вони такі ніжні, тендітні,а візмеш їх у руки- і відчуєш казковий аромат. Маленький дзвіночок пахне лісом, весною.