Сад прямоугольной формы имеет ширину 20м что состовляет 2/3его длины.найди площадь этого сада?
Математика
Сад прямоугольной формы имеет ширину 20м что состовляет 2/3его длины.найди площадь этого сада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:2=10 10*3=30м это длинна 20*30=600м в квадрате это площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите решить Выбери величины, который можно сложить и найди их сумму 3084м+285дм 840м+120м в квад 513см+ 270мм 703дм+102кг 2085м+315м в квад 813...
Математика
В стеблях льна-долгунца содержится до 32% льняного волокна.Сколько килограммов льняного волокна можно получить из 15 т льна-долгунца?
Русский язык