помогите решить Выбери величины, который можно сложить и найди их сумму 3084м+285дм 840м+120м в квад 513см+ 270мм 703дм+102кг 2085м+315м в квад 813 м в квад+545 дм в квад 310дм+ 27 см 5018 дм+725 м 3м 7дм 5 мм+ 3 мм 8м 4дм 5см+...

Математика

помогите решить Выбери величины, который можно сложить и найди их сумму 3084м+285дм 840м+120м в квад 513см+ 270мм 703дм+102кг 2085м+315м в квад 813 м в квад+545 дм в квад 310дм+ 27 см 5018 дм+725 м 3м 7дм 5 мм+ 3 мм 8м 4дм 5см+6 дм

Автор: Гость