помогите решить Выбери величины, который можно сложить и найди их сумму 3084м+285дм 840м+120м в квад 513см+ 270мм 703дм+102кг 2085м+315м в квад 813 м в квад+545 дм в квад 310дм+ 27 см 5018 дм+725 м 3м 7дм 5 мм+ 3 мм 8м 4дм 5см+...
Математика
помогите решить Выбери величины, который можно сложить и найди их сумму 3084м+285дм 840м+120м в квад 513см+ 270мм 703дм+102кг 2085м+315м в квад 813 м в квад+545 дм в квад 310дм+ 27 см 5018 дм+725 м 3м 7дм 5 мм+ 3 мм 8м 4дм 5см+6 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3084М(30840дм)+285дм=31125дм ---? 513см(5130мм)+270мм=5400мм ---? ---? 310дм(3100см)+27 см=3127см 5018дм+725м(7250дм)=12268дм 3м 7 дм 5 мм+3 мм=3 м 7 дм 8 мм 8м 4 дм 5 см + 6 дм = 9 м 5 см
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