Через 16 років Семен буде втричі старший,ніж тепер. Скільки років йому тепер?

Математика
Через 16 років Семен буде втричі старший,ніж тепер. Скільки років йому тепер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+16=3х 3х-х=16 2х=16 х=8  років тепер 
Гость:
1)16х3=48 2)48:2=24 3)24:3=8(років. ) Ответ-    зараз Семену  8 років .  
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