Через 16 років Семен буде втричі старший,ніж тепер. Скільки років йому тепер?
Математика
Через 16 років Семен буде втричі старший,ніж тепер. Скільки років йому тепер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+16=3х 3х-х=16 2х=16 х=8 років тепер
Гость:
1)16х3=48 2)48:2=24 3)24:3=8(років. ) Ответ- зараз Семену 8 років .
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