помогите пожалуйста: выразить в километры 509 метров так чтобы получилась дробь
Математика
помогите пожалуйста: выразить в километры 509 метров так чтобы получилась дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь будет выглядеть так 509\1000
Гость:
Нужно поделить 509:1000=0,509
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