Напишите речную систему реки Лена и Волга Должны быть указаны притоки с порядками. Помогите пожалуйста указать порядки притоков.

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Лена — крупнейшая река Сибири,впадает в Море Лаптевых.Протяжённость реки без учёта притоков— 4 400 км, исток Лены это небольшое болото расположенное в 12 километрах от Байкалана Байкальском хребте.От Олёкмы до Алдана в Лену не впадает ни один крупный приток, все эти 500 км она течёт в узкой и глубокой долине. После города Покровска происходит резкое расширение долины. После Якутска в неё впадают два крупный притока — Алдан и Вилюй. Теперь это гигантский водный поток шириной до 10 км, а местами разливает до 20-30 и глубиной до 20ти метров. В нижнем течении река очень узка со всех сторон ей мешают разлиться горы и хребты. В устье примерно в 150 км от моря начинается обширная дельта Лены. Основные притоки Лены Алдан Чая Витим Олёкма Кута Вилюй Киренга Молодо Чуя Туолба Буотама Синяя Наиболее крупным из них является реки Алдан и Витим. Во́лга- Волга принимает около двухсот притоков главнейшими из которых являются: Кама и Ока, так же более мелкие реки: Тверца, Медведица, Молога, Шексна, Кострома, Унжа, Керженец, Сура, Ветлуга, Свияга, Кама.Левые притоки многочисленнее и многоводнее правых. После Камышина значительных притоков нет.