ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.

Математика
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - площадь 1го (1800 - Х) - площадь 2го   5/8 Х  - скосили от 1го поля 7/10*(1800-Х) - от 2го   2/3 * 1800 = 1200   5/8 Х + 7/10*(1800-Х) = 1200 3/40Х = 60 Х=800 га - площадь 1го участка   1800-800 = 1000 га - площадь 2го участка  
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