ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.
Математика
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - площадь 1го (1800 - Х) - площадь 2го 5/8 Х - скосили от 1го поля 7/10*(1800-Х) - от 2го 2/3 * 1800 = 1200 5/8 Х + 7/10*(1800-Х) = 1200 3/40Х = 60 Х=800 га - площадь 1го участка 1800-800 = 1000 га - площадь 2го участка
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