ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.

Математика

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЙ 1800 ГА. ЗА НЕДЕЛЮ СКОСИЛИ 5/8 ОДНОГО И 7/10 ОТ ДРУГОГО ПОЛЯ, ЧТО СОТАВЛЯЕТ 2/3 ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. НАЙТИ ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО ПОЛЯ.

Автор: Гость