в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе равна 8 см. чему равна гипотенуза?

Математика
в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе равна 8 см. чему равна гипотенуза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. 8*2=16 (см). 
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