в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе равна 8 см. чему равна гипотенуза?

Математика

в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе равна 8 см. чему равна гипотенуза?

Автор: Гость