Общая площадь полей, засеянных пшеницей, составляет 1800 га. За неделю скосили 5/8 одного поля и 7/10 от другого, что составляет 2/3 от всей площади. Найти площадь каждого поля
Математика
Общая площадь полей, засеянных пшеницей, составляет 1800 га. За неделю скосили 5/8 одного поля и 7/10 от другого, что составляет 2/3 от всей площади. Найти площадь каждого поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 поле х, а 2 поле у х + у = 1800 х=1800-у 5/8 х + 7/10 у= 2/3 * 1800 5/8*(1800-у) + 7/10 у=1200 5/8*1800-5/8 у + 7/10 у=1200 28/40 у - 25/40 у= 1200-1125 3/40 у = 75 у=75 * 40 /3 у= 1000 га второе поле х=1200-1000=200 га первое поле
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