Общая площадь полей, засеянных пшеницей, составляет 1800 га. За неделю скосили 5/8 одного поля и 7/10 от другого, что составляет 2/3 от всей площади. Найти площадь каждого поля

Математика
Общая площадь полей, засеянных пшеницей, составляет 1800 га. За неделю скосили 5/8 одного поля и 7/10 от другого, что составляет 2/3 от всей площади. Найти площадь каждого поля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 поле х, а 2 поле у х + у = 1800 х=1800-у   5/8 х + 7/10 у= 2/3 * 1800   5/8*(1800-у) + 7/10 у=1200   5/8*1800-5/8 у + 7/10 у=1200   28/40 у - 25/40 у= 1200-1125   3/40 у = 75   у=75 * 40 /3   у= 1000 га  второе поле   х=1200-1000=200 га первое поле    
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