на одной чаше весов лежат гири по пять килограмм на другой чаше по три килограмма всего двадцать четыре гири.Сколько гирь находится на одной чаше и сколько на другой чаше весов.

Математика

на одной чаше весов лежат гири по пять килограмм на другой чаше по три килограмма всего двадцать четыре гири.Сколько гирь находится на одной чаше и сколько на другой чаше весов.

Автор: Гость