на одной чаше весов лежат гири по пять килограмм на другой чаше по три килограмма всего двадцать четыре гири.Сколько гирь находится на одной чаше и сколько на другой чаше весов.
Математика
на одной чаше весов лежат гири по пять килограмм на другой чаше по три килограмма всего двадцать четыре гири.Сколько гирь находится на одной чаше и сколько на другой чаше весов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по 5 кг -9гирь =5*9=45 кг- на первой чаше по 3 кг -15гирь=3*15=45кг- на второй чаше
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