сочинение рассуждение на тему должен ли каждый человек знать традиции своей страны?

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Традиции каждой страны -это ядро,основа культуры общества.Культура имеет особое значение и сказывается во многом на развитии истории народа,так, в течении многих лет формируются особые традиции и менталитет народа. Развитие традиций в обществе начинается с самого его зарождения.Так,например,славянофилы (наши предки) имели особую культуру,ценности и формироволись они на протяжении многих тысячелетий.В основном особенности традиций связаны с верой исповидания.Так, славянофилы,будучи язычниками придумывали разные праздники,которые объясняли им определенные явления природы.Одним из таких прапдников стала масленница.А ведь это несомненно языческая традиция.Они верили во многих богов.На масление,они старались удобрить бога Солнца,что бы он отогрел их от зимней стужи. Таким образом традиции закладывали основу,фундамент общества.Если мы не будем знать своих традиций,мы потеряем целостность,историю нашего общего дела.А возможно,без окультуривания,без понимания собственных ценностей,традиций мы начнем паразитировать и вернемся к первобытному обществу с простейшей формой организации. Именно поэтому,необходимо не только знать свои традиции,но и уважать традиции и культуру других стран.