надо слова корень? суффикс юшк корень о! помоги пожайлуста!
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надо слова корень? суффикс юшк корень о! помоги пожайлуста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверое окончание о?Потому что отдельно корня о не бывает: брюшко,полюшко,морюшко,горюшко.
Гость:
,полюшко ,горюшко,морюшко,
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