лесическое значение слова рассуждать

Русский язык
лесическое значение слова рассуждать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рассуждать-Последовательно излагать свои суждения о чем-нибудь,обсуждать что-нибудь,вести беседу 2)рассуждать-мыслить.строить умозаключения У меня в словаре так написано
Гость:
Рассуждать-это последовательно излагать о чём-либо.
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