Что вывозили из Африки?

Обществознание
Что вывозили из Африки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. рабов 2. слоновья кость 3. золото 4. изумруды
Гость:
Рабов Золото Изумруды Слоновья кость
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