если бы растения могли говорить чтоб они сказали
Биология
если бы растения могли говорить чтоб они сказали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
: D Moojet onii bi skazalii chto xvatit ix srivat tak kak mi ix ubivaem kogda srivaem : ))
Гость:
рассказали бы о своих чувствах, о своей жизни; рассказали бы, какого же им быть растениями, попросили бы нас заботиться о них, ухаживать за ними, не срывать, не топтать...поливать, ухаживать за ними, (если это комнатные растения), сказали бы об условиях их жизни...и т.д.
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