если бы растения могли говорить чтоб они сказали

Гость: Гость:

рассказали бы о своих чувствах, о своей жизни; рассказали бы, какого же им быть растениями, попросили бы нас заботиться о них, ухаживать за ними, не срывать, не топтать...поливать, ухаживать за ними, (если это комнатные растения), сказали бы об условиях их жизни...и т.д.