Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проплыл на 48 км больше,чем против течения
Алгебра
Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проплыл на 48 км больше,чем против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v(реки)=1.5 S(по течению)-S(против)=48 S(по течению)=(V(течения)+V(катера)) * t(по теченеию) S(против течения)=(V(катера)-V(течения)) * t(против теченеия)
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