Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проплыл на 48 км больше,чем против течения

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Катер по течению реки плыл 5 ч,а против течения реки 3 ч.Собственнвя скорость катера 18 км/ч.Найти скорость течения реки,если по течению катер проплыл на 48 км больше,чем против течения

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