из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а другого на 13 км в час больше. на каком расстоянии друг от друга окажутся поезда ...

Математика

из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а другого на 13 км в час больше. на каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 6 часов?

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