из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а другого на 13 км в час больше. на каком расстоянии друг от друга окажутся поезда ...

Математика
из двух городов, расстояние между которыми 345 км , одновременно в противоположных направлениях выехали2 поезда . скорость одного 68 км в час , а другого на 13 км в час больше. на каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 6 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68+13=81(км/год) шв 2 поїзда 2)(81*6)+(68*6)=894(км) 3)345+894=1239(км)відстань між поїздами Відповідь: відстань між поїздами 1239  
Гость:
1)68+13=81 км/ч-скорость 2 ого поезда 2)68+81=149км/ч -скорость удаления 3)149*6=894км-путь за 3 часа 4)345+894=1239км за 6 часов
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