написать сочинение на тему размышление о Андрия Бульбы

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радиции «Тараса Бульбы» ощутимы в повести Г. Л. Горбатова «Непокоренные» как в самом пафосе показа народной борьбы против фашизма, так и в аналогии имен основных героев, в использовании фольклора, романтических приемов изображения, развитии психологизма, углублении гуманистической и гражданской направленности произведения, наконец, в ритмическом повторении фраз. Но, очевидно, самое главное то, что Б. Горбатов вслед за Гоголем изображает своих героев в неразрывной связи с народными массами, с борьбой всего украинского народа, Образы Тараса, Степана, Насти при всей их монументальности ярче видятся именно в сочетании со всей многоликой народной средой, в недрах которой таятся силы, помогающие выстоять в жестокой борьбе. Смысл жизни для обоих Тарасов - в свободе их Родины и народа. Сравнивая многие эпизоды из жизни героев, поступки Тараса Бульбы и Тараса Япенко, Остапа и Степана, Андрия Бульбы и Андрия Яценко, отношения отцов к своим детям, находим немало сходного. Но это не слепое подражание, а творческий, новаторский подход к использованию традиций великого предшественника. Гоголевские традиции заметны в творчестве современных писателей С. В. Михалкова, С. П. Залыгина, В. И. Белова, Е. И. Носова, В. В. Липатова, В, А. Чивилихина, В. Г. Распутина и других. Интересно использует характеристику Добчинского и Бобчинокого В. П. Астафьев в романе «Печальный детектив» для изображения современных людей, подобных гоголевским типам.