Айман купила 2 тетради и ручку по 50тг. За все заплатила меньше 170тг. Оцените цену тетради
Математика
Айман купила 2 тетради и ручку по 50тг. За все заплатила меньше 170тг. Оцените цену тетради
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170-50=120 примерная стоимость 2 тетрадей. 120/2=60 примерная стоимость 1 тетради
Гость:
Купила - ручку за 50тг. Купила - 2 тетради по ? Заплатила - 170тг. Решение. 1) 170 - 50= 120(тг.) - стоимость 2-х тетрадей 2) 120 : 2= 60(тг.) - цена каждой тетради Ответ: цена каждой тетради 60тг.
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