Айман купила 2 тетради и ручку по 50тг. За все заплатила меньше 170тг. Оцените цену тетради

Математика

Айман купила 2 тетради и ручку по 50тг. За все заплатила меньше 170тг. Оцените цену тетради

Автор: Гость