если бы растения умели говорить чтобы они сказали
Биология
если бы растения умели говорить чтобы они сказали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну рассказали бы о своей жизни, что они чувствуют; рассказали бы нам, каково же быть растениями, есть ли у них своя точка зрения или даже собственное мнение об окружающем мире... рассказали бы, (или даже бы предупредили) когда их надо полить, нужно ли им добавить или сменить землю (если, конечно, идет речь о комнатных растениях)...*и что-то типо того*
Гость:
Сказали бы, что многие люди не умеют заботиться о природе и не берегут её))))
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