На нейтрализацию 25,5 грамм предельной одноосновной кислоты потребовался раствор,содержащий 10 грамм гидроксида натрия.Определите формулу кислоты.
Химия
На нейтрализацию 25,5 грамм предельной одноосновной кислоты потребовался раствор,содержащий 10 грамм гидроксида натрия.Определите формулу кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CnH2n+1-COOH+NaOH=CnH2n+1-COONa + H2O;n(NaOH)=10:40=0,25моль; n(CnH2n+1-COOH)=0,25моль M(CnH2n+1-COOH)=25,5:0,25=102г/моль 14n+46=102 n=4 Ответ:C4H9-COOH-пентановая кислота.
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