На нейтрализацию 25,5 грамм предельной одноосновной кислоты потребовался раствор,содержащий 10 грамм гидроксида натрия.Определите формулу кислоты.

Химия
На нейтрализацию 25,5 грамм предельной одноосновной кислоты потребовался раствор,содержащий 10 грамм гидроксида натрия.Определите формулу кислоты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CnH2n+1-COOH+NaOH=CnH2n+1-COONa + H2O;n(NaOH)=10:40=0,25моль; n(CnH2n+1-COOH)=0,25моль M(CnH2n+1-COOH)=25,5:0,25=102г/моль                                               14n+46=102                                                      n=4   Ответ:C4H9-COOH-пентановая кислота.
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