В каждом ряду подчеркни "лишнее" число. Первый ряд: 21, 32, 54, 76, 65, 89, 43. Второй ряд: 25,16,43,52,61,71,34. Почему?
Математика
В каждом ряду подчеркни "лишнее" число. Первый ряд: 21, 32, 54, 76, 65, 89, 43. Второй ряд: 25,16,43,52,61,71,34. Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.65 потому что все идут по возростающей, а оно нет.
Гость:
первый ряд - число 89,потому что все числа кроме него увеличиваются на 11. второй ряд - 71,потому что все числа кроме него увеличиваются на 9
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