ПОПОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!((Самое высокое сооружение в мире-телевизионная башня в Торонто, ее высота - 553,33м. Немного ниже Останкинская телебашня, ее высота составляет примерно 97,6% высоты башни Торонто. Определите в...

Алгебра

ПОПОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!((Самое высокое сооружение в мире-телевизионная башня в Торонто, ее высота - 553,33м. Немного ниже Останкинская телебашня, ее высота составляет примерно 97,6% высоты башни Торонто. Определите высоту Шаболовской телебашни, зная, что ее высота примерно на 72, 538% меньше высоты Останкинской телебашни (ответ нужно округлить до едениц)

Автор: Гость