ПОПОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!((Самое высокое сооружение в мире-телевизионная башня в Торонто, ее высота - 553,33м. Немного ниже Останкинская телебашня, ее высота составляет примерно 97,6% высоты башни Торонто. Определите в...
Алгебра
ПОПОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!!((Самое высокое сооружение в мире-телевизионная башня в Торонто, ее высота - 553,33м. Немного ниже Останкинская телебашня, ее высота составляет примерно 97,6% высоты башни Торонто. Определите высоту Шаболовской телебашни, зная, что ее высота примерно на 72, 538% меньше высоты Останкинской телебашни (ответ нужно округлить до едениц)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Останкинская башня равна: 553.33*0.976=540,05 Шаболовская башня меньше от Останкинской на: 540.05*72.538= 391,74 Шаболовская башня равна: 540.05-391.74=148,31 После округления, получим 148 метров
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