за конфеты заплатили в 3 раза больше или на 6 рублей больше чем за печенье ,сколько стоит печенье?

Математика

за конфеты заплатили в 3 раза больше или на 6 рублей больше чем за печенье ,сколько стоит печенье?

Автор: Гость