за конфеты заплатили в 3 раза больше или на 6 рублей больше чем за печенье ,сколько стоит печенье?
Математика
за конфеты заплатили в 3 раза больше или на 6 рублей больше чем за печенье ,сколько стоит печенье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть - х - печенье 3х-конфеты х+6- конфеты 3х-х=2х 2х=6 х=6:2 х=3 Ответ : 3 руб стоит печенье Проверка 3*3=9 - конфеты 3+6=9 - конфеты
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