Низнайка и Пончикстали пускать мыльные пузыри. Вместе они пустили 26 пузерей, причём у Незнайки получилось на 8 пузерей больше, чем у Пончика. Сколько пузерей получилось у Незнайки, а сколько - у Пончика? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...

Математика

Низнайка и Пончикстали пускать мыльные пузыри. Вместе они пустили 26 пузерей, причём у Незнайки получилось на 8 пузерей больше, чем у Пончика. Сколько пузерей получилось у Незнайки, а сколько - у Пончика? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!

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