Низнайка и Пончикстали пускать мыльные пузыри. Вместе они пустили 26 пузерей, причём у Незнайки получилось на 8 пузерей больше, чем у Пончика. Сколько пузерей получилось у Незнайки, а сколько - у Пончика? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ...
Математика
Низнайка и Пончикстали пускать мыльные пузыри. Вместе они пустили 26 пузерей, причём у Незнайки получилось на 8 пузерей больше, чем у Пончика. Сколько пузерей получилось у Незнайки, а сколько - у Пончика? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-Пончик х+8-Незнайка Всего 26 х+х+8=26 2х=18 х=9-Пончик 1)9+8=17-незнайка
Гость:
Незнайка=8+x пончик=x (8+x)+x=26 2x+8=26 2x=26-8 2x=18 x=18:2 x=9 это пончик так как его количество пузырей мы приняли за x 9+8=17 этоНезнайка
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