почему земледельцы разных стран использовали разных животных для пахоты?
Обществознание
почему земледельцы разных стран использовали разных животных для пахоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бык у египтян был священным животным, поэтому их разводили только для жертвоприношений Богам.... Древние греки, понимали, что быки выносливее... Да и ещё зависит от того, какие тягловые животные где обитают
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