почему земледельцы разных стран использовали разных животных для пахоты?

Обществознание
почему земледельцы разных стран использовали разных животных для пахоты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бык у египтян был священным животным, поэтому их разводили только для жертвоприношений Богам.... Древние греки, понимали, что быки выносливее... Да и ещё зависит от того, какие тягловые животные где обитают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
вспомните свою массу(37). найдите силу тяжести,действующую на вас
Ответить
Математика
сколько граммов содержится в четверти килограмма?
Ответить
Математика
Автобус в первый день прошёл (дробь) 1/4 пути,во второй день -2/3 пути пройденного в первый день,а в третий день-оставшиеся 126 км.На каждые 4км ав...
Ответить
Алгебра
Составьте квадратное уровнение по его корням. -1;3
Ответить
Математика
Велосепедист выехал из пункта А в пункт В. Скорость его 12км/ч. В какой точке он будет через 2ч.
Ответить