вспомните свою массу(37). найдите силу тяжести,действующую на вас

Физика
вспомните свою массу(37). найдите силу тяжести,действующую на вас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37кг * 10 н/кг=370 н-сила тяжести действующая на тебя
Гость:
370Н-сила тяжести, которая действует на тебя))))))))))
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