Автобус в первый день прошёл (дробь) 1/4 пути,во второй день -2/3 пути пройденного в первый день,а в третий день-оставшиеся 126 км.На каждые 4км автобус расходовал 0,6л бензина.сколько литров бензина израсходовал автобус на вес...

Математика
Автобус в первый день прошёл (дробь) 1/4 пути,во второй день -2/3 пути пройденного в первый день,а в третий день-оставшиеся 126 км.На каждые 4км автобус расходовал 0,6л бензина.сколько литров бензина израсходовал автобус на весь путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что весь путь - это х км, тогда в первый день автобус проехал [latex]\frac{1}{4}x[/latex] км, следовательно во второй день автобус проехал [latex](\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}x)[/latex] или [latex]\frac{1}{6}x[/latex] км, а в третий день - оставшиеся 126 км согласно этим данным составим и решим уравнение: [latex]\frac{1}{4}x+\frac{1}{6}x+126=x[/latex] [latex]\frac{x}{4}+\frac{x}{6}+126=x[/latex] /·12 умножаем на 12 для того, чтобы избавиться от знаменателя   [latex]3x+2x+1512=12x[/latex]   [latex]5x+1512=12x[/latex]   [latex]12x-5x=1512[/latex]   [latex]7x=1512[/latex]   [latex]x=1512:7[/latex]   [latex]x=216[/latex] (км) - весь путь. (216:4)·0,6=54·0,6=32,4 (л) - бензина израсходовал автобус. Ответ: на весь путь автобус израсходовал 32,4 литра бензина.
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