почему утка плавает  

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почему утка плавает  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что перья утки содержит большое количество жира, также они водонепроницаемы
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