крепка семья-крепка держава
География
крепка семья-крепка держава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ассоциативный ряд чем больше семья тем она сильней на пример выживания тобиш бльше защитников державы банальный пример веника когда его можно сломать по прутику а целиком не возможно.........
Гость:
"Вместе" потому, что эта работа объединила представителей органов здравоохранения, образования, соцзащиты, некоммерческих организаций, общественности. Ведь недаром же говорят: "Крепка семья - крепка держава".
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