Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора(lx)
Химия
Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора(lx)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O б) какая у фосфора валентность? у фосфора нет IX валентности!
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