Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора(lx)

Химия
Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора(lx)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)  Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O б)  какая у фосфора валентность? у фосфора нет IX валентности!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В приведенной схеме определите направление реакции и написать ее полное уравнение. KC1 + J2 + K2SO4  KC1O3 + KJ + H2SO4
Ответить
Английский язык
ПЕРЕВЕСТИ С ТРАНСКРИПЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЖ,  learning , meaning,  given, using, sentence ,  frequently, Alhough,  languages, widespread, widely, us...
Ответить
Математика
на 18 кг муки получается 6,3 кг припека.Сколько процентов сосавляет припек?
Ответить
Математика
За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля расходовали в среднем в один день
Ответить
Английский язык
The UK is an island country and its weather and climate are strongly influenced by the sea which surrounds the British Isles(Great Britain and Irel...
Ответить