За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля расходовали в среднем в один день
Математика
За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля расходовали в среднем в один день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/7=1 1/7 килограммов картофеля расходовали в среднем в один день
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