За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля расходовали в среднем в один день

Математика

За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля расходовали в среднем в один день

Автор: Гость