Ученик решил 13 уравнений за 40 минут.Сколько минут он решал одно уравнение,если на каждое тратил времени поровну?Сколько секунд он потратил на решение каждого уравнения? помогите с задачей по действиям плииизи!

Математика

Ученик решил 13 уравнений за 40 минут.Сколько минут он решал одно уравнение,если на каждое тратил времени поровну?Сколько секунд он потратил на решение каждого уравнения? помогите с задачей по действиям плииизи!

Автор: Гость