Ученик решил 13 уравнений за 40 минут.Сколько минут он решал одно уравнение,если на каждое тратил времени поровну?Сколько секунд он потратил на решение каждого уравнения? помогите с задачей по действиям плииизи!

Математика
Ученик решил 13 уравнений за 40 минут.Сколько минут он решал одно уравнение,если на каждое тратил времени поровну?Сколько секунд он потратил на решение каждого уравнения? помогите с задачей по действиям плииизи!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:12=3,3(3)-около 3,3минут в среднем на 1 ур-е 40*60=2400(с)-в 40 минутах 2400:12=200(с)-потратил на 1 уравнение                                                                   2 способ: 40мин=2400 сек 2400:12=200 сек- решал каждое уравнение . Удачи
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