Ааа, помогите. косинус альфа минус синус альфа умножить катангенс альфа
Алгебра
Ааа, помогите. косинус альфа минус синус альфа умножить катангенс альфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A - альфа ctgA = cosA/sinA cosA - sinA*ctgA = cosA - sinA * cosA/sinA = cosA - cosA = 0
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