Написать сочинение на тему моё любимое блюдо

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Я настоящий гурман в кулинарии. Мне нравятся многие блюда но самое любимое мясо по тайски.Зарождение моего любимого блюдо началось так: Намечался какой то праздник и мама решила приготовить что нибудь новенькое. Вычетала рецепт и приготовила мясо по тайски. Мама очень волнавалась ведь это блюдо она готовила в первые. Это было так оболденно, как говариться пальчики оближешь. Все были в восторге. Теперь каждый праздник не обходиться без моего любимого блюда. Мама готовит его специально по моей просьбе.