На каждый  квадратный метр  участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?

Математика
На каждый  квадратный метр  участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим площадь участка 28 * 6 = 168 кв.м 2)находим сколько посадили картофеля 168 * 2 = 336 кг   Ответ: 336 кг.
Гость:
1.)S=28*6=168(м2)-площадь  участка. 2.)168*2=336(м2) Ответ:336 килограммов картофеля посадили на учистке.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
придумайте и запишите предложения с данными причастными оборотами , употребляя их сначала перед определяемым словом , затем после него. Объясните ,...
Ответить
Русский язык
Заменить бессоюзные сложные предложения союзными. 1) Я взялся за дверную ручку, потянул её к себе - тотчас же заиграл оркестр...Я уже понял: это со...
Ответить
Физика
Космический корабль стратует с Земли на Лугу. В каких состояних( невесомость,пергрузка..)находиться космонавт в следующих этапах полёта    1.  На у...
Ответить
Химия
сульфат натрия+нитрат бария= хлорид бария+сульфат магния= Помогите решить пожалуйста !)
Ответить
Математика
В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каж...
Ответить