На каждый квадратный метр участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?
Математика
На каждый квадратный метр участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим площадь участка 28 * 6 = 168 кв.м 2)находим сколько посадили картофеля 168 * 2 = 336 кг Ответ: 336 кг.
Гость:
1.)S=28*6=168(м2)-площадь участка. 2.)168*2=336(м2) Ответ:336 килограммов картофеля посадили на учистке.
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