На каждый квадратный метр участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?

Математика

На каждый квадратный метр участка длиной 28 м и шириной 6 м посадили по 2 кг картофеля.Сколько килограммов картофеля посадили на этом участке?

Автор: Гость