Космический корабль стратует с Земли на Лугу. В каких состояних( невесомость,пергрузка..)находиться космонавт в следующих этапах полёта 1. На участке разгона ракеты,выводящей корабль на круговую орбиту вокруг Земли? 2. На у...

Физика

Космический корабль стратует с Земли на Лугу. В каких состояних( невесомость,пергрузка..)находиться космонавт в следующих этапах полёта 1. На участке разгона ракеты,выводящей корабль на круговую орбиту вокруг Земли? 2. На участке орбитального полета вокруг Земли? 3. На участке старта с орбиты на троекторию движения к Луне? 4. На участке длительного полета к Луне? 5. В точке,где сила притяжения корабля к Луне,равна силе притяжения к Земле? 6. На участке торможения и снижения на Луну?

Автор: Гость