Космический корабль стратует с Земли на Лугу. В каких состояних( невесомость,пергрузка..)находиться космонавт в следующих этапах полёта    1.  На участке разгона ракеты,выводящей корабль на круговую орбиту вокруг Земли? 2. На у...

Физика
Космический корабль стратует с Земли на Лугу. В каких состояних( невесомость,пергрузка..)находиться космонавт в следующих этапах полёта    1.  На участке разгона ракеты,выводящей корабль на круговую орбиту вокруг Земли? 2. На участке орбитального полета вокруг Земли? 3. На участке старта с орбиты на троекторию движения к Луне? 4. На участке  длительного полета к Луне? 5. В точке,где сила притяжения корабля к Луне,равна силе притяжения к Земле? 6. На участке  торможения и снижения на Луну?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  На участке разгона ракеты,выводящей корабль на круговую орбиту вокруг Земли?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сульфат натрия+нитрат бария= хлорид бария+сульфат магния= Помогите решить пожалуйста !)
Ответить
Математика
В мастерской из двух кусков материи сшили одинаковые палатки для туристов. В первом куске было 168м, во втором- 120 м. Сколько палаток сшили из каж...
Ответить
Русский язык
за чем вода в стакане?
Ответить
Русский язык
сочинение на тему описание действий
Ответить
Химия
В состав воздуха входит 21% кислорода и 78% азота по объёму. Расчитать сколько грамм кислородасодержится в 50 литров воздуха при н.у.
Ответить